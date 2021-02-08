Досрочные выборы в Армении отменили на полпути

Власти Армении отказались от идеи проведения досрочных парламентских выборов, к которым сами же готовились. По мнению правящего блока «Мой шаг», это предложение «не получило положительного отклика» ни со стороны оппозиции, ни со стороны населения. Между тем собеседники “Ъ” в Ереване дают понять, что такое решение может лишь усугубить политический кризис в стране и превратить его в уличное противостояние.

Власти Армении неожиданно дали понять, что не собираются проводить досрочные парламентские выборы, которые еще недавно рассматривались как главный путь выхода из политического кризиса, возникшего после поражения страны в войне в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Фракция правящего блока «Мой шаг» 7 февраля провела заседание с участием ее лидера, премьер-министра Никола Пашиняна, и по итогам встречи констатировала, что «предложение премьер-министра о проведении внеочередных парламентских выборов не получило положительного отклика со стороны парламентской оппозиции, равно как и поддержки населения».

Напомним, ранее власти Армении планировали спровоцировать досрочные парламентские выборы путем самороспуска парламента. Такая возможность не предусмотрена конституцией страны, однако правящий блок рассчитывал внести в нее специальную поправку через голосование в парламенте.

Был известен и главный оппонент действующей власти в потенциальной гонке — это экс-президент Армении Роберт Кочарян, который сразу заявил, что его команда одержит победу, хотя и предупредил, что проводить выборы «в атмосфере противоречий, неопределенности, отсутствия ответов на чувствительные вопросы опасно». На прошлой неделе господин Кочарян приезжал в Москву на заседание совета директоров АФК «Система», однако армянские политики все равно связывали визит с избирательной кампанией. В том же контексте рассматривали и недавнюю встречу лидеров оппозиции: Роберта Кочаряна, еще одного экс-президента — Сержа Саргсяна, единого кандидата в премьеры от оппозиции Вазгена Манукяна, лидера партии «Родина» Артура Ванецяна, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и представителя руководства Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

Отказ армянских властей от досрочных парламентских выборов сразу же вызвал шквал критики — и возглавил его тоже Роберт Кочарян.

Оппозиционное движение «Во имя спасения Родины», которое поддерживает экс-президент, уже заявило, что власти «почувствуют на себе всю тяжесть общественного негодования», и назначило митинг в центре Еревана на 20 февраля.

Глава офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян сказал “Ъ”, что отказ властей от проведения досрочных выборов для разрешения политического кризиса может усилить уличный протест. «В стране есть недееспособная власть и политический кризис,— считает господин Согомонян.— Такие кризисы разрешаются либо через выборы, либо другими способами — через уличный протест, революцию. В политической истории много примеров». Однако какой именно стратегии теперь будет придерживаться Роберт Кочарян и его команда, собеседник “Ъ” не раскрыл.

Политолог Грант Микаелян, в свою очередь, заявил, что вернуть идею выборов в повестку смогут только массовые протесты.

«У самой власти такой мотивации нет,— заявил эксперт “Ъ”.— При проведении досрочных выборов сейчас фракция "Моего шага" уменьшится вдвое. Больше половины ее депутатов останутся за пределами парламента. Зачем тогда им это?»

Правда, вероятность того, что оппозиционерам удастся организовать мощные уличные протесты и все же вынудить Никола Пашиняна оставить власть, господин Микаелян считает низкой. «В оппозиции нет единого подхода, она раздроблена. Если она не сможет организовать достаточно сильного протеста, Пашинян и его команда, скорее всего, останутся у политического штурвала страны до очередных выборов. То есть до конца 2023 года»,— предположил он.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван