Горсовет Липецка оспаривает назначение гендиректора ЛГЭК в прокуратуре

Спикер совета депутатов Липецка Игорь Тиньков обратился к прокурору Липецкой области Константину Кожевникову с просьбой провести проверку назначения генерального директора АО «Липецкая городская энергетическая компания» (ЛГЭК, крупнейший игрок местного коммунального рынка, принадлежит мэрии). Кандидатура в нарушение устава города не была согласована с депутатами, сказано в письме (копия есть у “Ъ-Черноземье”). На должности сегодня на внеочередном собрании акционеры ЛГЭК могут утвердить врио гендиректора Константина Драчука. По состоянию на 16:30 8 июля собрание не завершилось, сообщил источник “Ъ-Черноземье” в компании. В ее пресс-службе не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”.

«У нас нет никаких претензий лично к господину Драчуку, но мы оспариваем сам принцип его избрания. Существуют положения, которые регламентируют отношения мэрии и горсовета. Кандидаты в гендиректоры ЛГЭК должна быть сначала утверждены горсоветом,— сказал “Ъ-Черноземье” господин Тиньков.— Если прокуратура усмотрит нарушение норм устава, она выпишет предупреждение администрации города. Она, в свою очередь, даст распоряжение ЛГЭК. И вся процедура назначения начнется сначала, с согласованием кандидатур депутатами».

ЛГЭК является местным монополистом по водоснабжению и водоотведению, основным игроком на рынке передачи электроэнергии Липецка (78%), ее генерирующие мощности компании закрывают 7% потребностей города в отоплении и горячей воде. Напомним, пост гендиректора муниципальной компании стал вакантным после увольнения Владимира Башкарева, который покинул должность по собственному желанию в начале июня 2019 года.

Константину Драчуку 45 лет. Он родом из Челябинска. С 1996-го по 2001-й годы работал заместителем гендиректора по правовым вопросам Уральского оптико-механического завода. В 2001—2002 годах руководил дирекцией по реформированию концерна «Росэнергоатом», а в 2003-м перешел в Минэнерго. С 2004-го по 2006-й — заместитель гендиректора ЗАО «КЭС-Энергостройинжиниринг», в 2006–2007 годах — топ-менеджер дирекции стратегического развития и методологии реформирования ОАО «ТВЭЛ», в 2007–2008 — гендиректор ЗАО «Русатомстрой-инвест», в 2008–2009 — директор департамента корпоративного управления и развития Росатома, в 2009–2010 — заместитель гендиректора по развитию ОАО «НИИ постоянного тока». С 2010-го по 2018-й работал антикризисным управленцем в ряде финансово-производственных компаний.

Сергей Калашников