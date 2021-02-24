Василий Голубев привился от коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сделал прививки обоими компонентами вакцины от COVID-19, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе губернатора.

«Губернатор вакцинировался против коронавируса, получив оба компонента вакцины. Он чувствовал себя нормально, продолжал работать»,— пояснили в пресс-службе. Какой именно вакциной прививался губернатор, в пресс-службе не уточнили.

В конце января во время пресс-конференции господин Голубев заявил, что точно будет прививаться от коронавируса. Он пояснил, что одним из факторов, который повлиял на его решение вакцинироваться стало то, что один из помощников главы региона, с которым у него не было контакта, находился на лечении коронавируса.

Как сообщает пресс-служба губернатора, по состоянию на 24 февраля в Ростовской области прививки от коронавируса сделали 63 280 человек, за сутки — 456. Полностью завершили вакцинацию 14 876 человек, за сутки — 141.

Наталья Шинкарева