Донской губернатор заявил о намерении сделать прививку от COVID-19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время ежегодной пресс-конференции, которая проходит онлайн, сообщил, что принял решение сделать прививку от коронавируса.

«Я, конечно, буду вакцинироваться, я этот вопрос не обсуждаю. Другое дело, что есть некоторые рекомендации врачей, например, когда человек сделал какую-то прививку, от гриппа, от пневмококка. Они сразу говорят, что должно пройти определенное время, когда я этого делать не могу. Вот так и состоялось в этом случае. А последним, что повлияло на вакцинацию было то, что один из помощников, с которым у меня не было близкого контакта, находится на выздоровлении. Так что мне сказали подождать еще 10 дней, сдать тест и принимать окончательное решение. Но решение принято, я точно сделаю прививку»,— рассказал господин Голубев.

Наталья Шинкарева