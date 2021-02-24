Российские бумаги доставят в Санкт-Петербург

Как стало известно “Ъ”, Санкт-Петербургская биржа предложила участникам фондового рынка торговать российскими акциями на своей площадке с 10 марта. Чтобы привлечь брокеров, биржа намерена предложить им мотивационную программу по возврату двух третей тарифа на первые месяцы торгов, затем программа будет откорректирована. Торги планируется начать с пяти обыкновенных акций и довести их число до пятидесяти в течение года.

О том, что Санкт-Петербургская биржа на прошлой неделе представила новые детали по началу торгов российскими акциями, рассказали “Ъ” три источника на фондовом рынке. По информации одного из них, представители биржи называли планируемую дату старта торгов — 10 марта. Другой источник говорит, что, скорее всего, к этому сроку никто из брокеров не успеет подготовиться, «торги начнутся позже, но, скорее всего, действительно в марте». На бирже на запрос “Ъ” не ответила.

Источники “Ъ” указывают, что сначала торговаться будут пять российский акций, причем не самых ликвидных, затем в течение года количество бумаг будет увеличено до пятидесяти. Один из них назвал среди первых бумаг обыкновенные акции компаний «Татнефть», АЛРОСА, «Северсталь», «Магнит» и МТС.

По словам двух собеседников “Ъ” на фондовом рынке, биржа намерена установить тариф в размере 0,0075% от суммы сделки по российским акциям, при этом брокерам будет возмещаться часть тарифа (ребейт) — до 1 сентября в среднем 0,005%, эффективная ставка для брокера будет 0,0025%. После 1 сентября ребейт будет осуществляться только в тех случаях, когда брокер выполнит одно из условий: внедрит систему Best Execution (наилучшее исполнение цены, детали пока неясны) или им на Санкт-Петербургской бирже будет заключаться не менее 10% сделок от суммарного оборота на ней и на Московской бирже.

Брокеры называют проект Санкт-Петербургской биржи интересным, но остается открытым вопрос ликвидности: насколько биржа сможет предложить проект, отличный от Московской биржи. Например, Московская биржа в конкурентной борьбе за торги иностранными бумагами предложила вариант торгов за рубли, что каким-то инвесторам будет удобнее. На Санкт-Петербургской бирже торги иностранными акциями проходят за доллары, а, по словам источника газеты, торги российскими акциями предполагается сделать рублевыми. Директор департамента инвестиционных продуктов и сервисов «Открытие Брокер» Александр Дубров назвал проект интересным. «Мы его активно изучаем»,— сказал он.

На данный момент очевидно, что лучшая ликвидность по российским бумагам на Московской бирже и вряд ли это быстро изменится, говорит главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. При этом он отметил, что конкуренция организаторов торговли будет способствовать развитию инфраструктуры рынка. «Ожидаем благодаря этому шагу дополнительный рост ликвидности в российских бумагах, что точно несет пользу для клиентов»,— считает директор инвестиционного бизнеса «Тинькофф» Дмитрий Панченко.

Впрочем, с этим мнением, похоже, не согласен управляющий директор по коммуникациям Московской биржи Андрей Брагинский. Он считает, что размывание ликвидности по российским бумагам по нескольким площадкам не пойдет на пользу рынку. «В мире успешна другая тенденция: концентрация объемов на тех площадках, где работают все типы инвесторов — от физических лиц до крупных международных фондов,— отметил он.— Именно поэтому Мосбиржа выиграла конкуренцию с Лондонской биржей за объемы по российским акциям. Большие объемы дают минимальные спреды и, значит, лучшую цену инвестору».

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко не ожидает, что в России заработает система, аналогичная американской, когда торговая система объединяет несколько торговых площадок — биржи и ECN. По его словам, в России ни брокеры, ни клиенты, ни техническая инфраструктура не готовы в полной мере к переходу на такую модель: инвестор привык к тому, что знает, на какую площадку уйдет приказ, да и сами биржи не готовы конкурировать таким образом.

Полина Смородская