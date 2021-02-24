Миллера переизбрали главой «Газпрома»

Совет директоров «Газпрома» переизбрал Алексея Миллера председателем правления на пять лет. Его новый срок начнется с 31 мая. Господин Миллер возглавляет компанию с 2001 года.

«Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО "Газпром" и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет»,— говорится в сообщении компании.

Большинство опрошенных источников “Ъ” в конце прошлого года считали, что продления срока Алексея Миллера не будет. Слухи о возможной отставке главы «Газпрома» возникают каждый год. В 2020 году они активизировались на фоне кадровых перестановок среди губернаторов, чиновников и глав госкомпаний в ноябре—декабре.

Подробности — в материале “Ъ” «Старый вентиль — в новые руки».