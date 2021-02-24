Власти Тувы сняли часть ограничений, в Красноярском крае готовятся к смягчению мер

В Туве сняли ограничения по заполняемости зрительных и спортивных залов, сообщил на своей странице «Вконтакте» глава региона Шолбан Кара-оол. Теперь комплексы могут принимать 100% посетителей.

Детские игровые и компьютерные комнаты могут быть открыты «из расчета 2,5 кв. м на одного человека». При этом в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности: жители обязаны носить маски, а люди 65 лет должны соблюдать самоизоляцию.

В конце января 2021 года в республике возобновили работу сауны, солярии, бассейны, СПА-салоны, и другие организации с подобными услугами. Разрешено проведение спортивных мероприятий, семейных и корпоративных праздников.

В Красноярском крае власти также готовятся к смягчению антиковидных мер.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил в своем аккаунте в Instagram, что в регионе подготовят «изменения в указ для перехода к следующему этапу снятия ограничений». Предполагается, что будет разрешено увеличить заполняемость спортзалов и спортивных мероприятий. В марте планируется снять ограничения для кафе и ресторанов.

Подробнее о том, как в сибирских регионах снимают коронавирусные ограничения, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Сибирь снимает барьеры».

Екатерина Лукашевич