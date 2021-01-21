Введенные из-за пандемии ограничения ослабили в Республике Тыва

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, ослабили в Республике Тыва. Ряд объектов малого бизнеса начнут работать с соблюдением санитарных норм, сообщила пресс-служба правительства региона.

Возобновят деятельность компьютерные залы, детские игровые. Будут открыты сауны, солярии, бассейны, СПА-салоны, и другие организации с подобными услугами. При этом должны соблюдаться условия наполняемости помещения — один человек на 4 кв. м от площади комнаты.

Кроме того разрешено проводить спортивные мероприятия, семейные или корпоративные праздники и другие торжества «в иных местах массового посещения граждан, в том числе в ночных клубах, караоке, танцевальных площадках» при соблюдении установленной заполняемости — один посетитель на 4 кв. м в помещении.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии выявлено 15 259 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 14 051, скончались — 185.

Екатерина Лукашевич