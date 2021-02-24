Французская сеть отелей Accor из-за пандемии понесла убытки почти на €2 млрд

Французская сеть отелей и гостиниц Accor (шестая по величине в мире) закончила 2020 год с чистым убытком на €1,99 млрд, следует из финансового отчета компании. Пандемия COVID-19 привела к тому, что выручка компании сократилась на 60,5%, до €1,14 млрд. Доходность Accor с одного номера в среднем упала на 62%.

Во втором квартале 2020 года в самый разгар пандемии этот показатель был на 88,2% хуже предыдущего года. При этом тяжелее всего период коронавирусных ограничений компания пережила в Европе, где ее доходность упала по итогам года на 73,1%. Тем не менее в 2020 году компания открыла еще 205 отелей по всему миру, доведя их общее количество до 5,1 тыс. В декабре 82% из них принимали гостей.

Ранее о первом за десятилетие годовом убытке отчиталась крупнейшая в мире сеть отелей Marriott International. По итогам года компания зафиксировала убыток в $267 млн.

Пандемия COVID-19 серьезно ударила по гостиничному бизнесу. Так, по данным STR, выручка гостиниц и отелей в минувшем году рухнула на 47,5%. По итогам четвертого квартала сеть отелей Hilton зафиксировала убыток в $224 млн, а Hyatt — в $203 млн. Доходность двух компаний в расчете с одного номера обвалилась на 59% и 69% соответственно.

Кирилл Сарханянц