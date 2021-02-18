Сеть отелей Marriott впервые с 2009 года отчиталась о годовом убытке

Крупнейшая в мире сеть отелей Marriott International пережила худший год за последнее десятилетие. Пандемия COVID-19 привела к тому, что впервые с 2009 года компания зафиксировала чистый убыток по итогам года: он составил $267 млн.

Согласно отчету компании, ее доходность в расчете с одного номера в минувшем году в четвертом квартале сократилась на 64,1%. А занятость номеров упала на 35,6% — заселенными в этом квартале оказывались лишь 34,9% доступных номеров. В результате выручка компании за эти три месяца достигла всего лишь $2,17 млрд, что почти на 60% ниже прошлогоднего показателя. Столь низкая доходность привела к убытку на $164 млн по итогам квартала. Годом ранее Marriott завершила квартал с прибылью $279 млн.

Пандемия COVID-19 серьезно ударила по гостиничному бизнесу. Так, по данным STR, выручка гостиниц и отелей в минувшем году рухнула на 47,5%. По итогам четвертого квартала сеть отелей Hilton зафиксировала убыток в $224 млн, а Hyatt — в $203 млн. Доходность двух компаний в расчете с одного номера обвалилась на 59% и 69% соответственно.

Кирилл Сарханянц