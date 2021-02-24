Knight Frank: к 2025 году в России станет на 29% больше сверхбогатых

Количество так называемых ультрахайнетов с состоянием свыше $30 млн в России к 2025 году увеличится на 29% и составит 10 346 человек, говорится в докладе Wealth Report консалтинговой компании Knight Frank. Во всем мире сверхбогатых людей к 2025 году станет больше на 27% (663 тыс. человек), предполагают аналитики.

«При этом за 2020 год наблюдалась отрицательная динамика (–11%, снижение количества до 8015 человек)»,— приводит «РИА Новости» выдержку из доклада.

По оценке Knight Frank, лидерами по приросту числа ультрабогатых станут Индонезия (+67%) и Индия (+63%). В данный момент ультрахайнетов больше всего в США (более 180 тыс., +4% в 2020 году) и Китай (более 70 тыс., +16%), говорится в докладе. Россия в этом списке на девятом месте.

В марте 2020 года Knight Frank подготовила отчет, в котором говорилось, что в ближайшие пять лет число ультрахайнетов в России увеличится на 23%, достигнув 11 019 человек.

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