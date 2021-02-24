В Кремле не обсуждают возможность отказа от призыва

Вопрос о полном отказе от призыва в армию не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что граждане обязаны проходить службу по Конституции.

«Военная служба остается конституционной обязанностью граждан РФ. Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это абсолютная конституционная обязанность граждан РФ»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

«Насколько мне известно, сейчас каких-то обсуждений относительно того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется»,— заявил представитель Кремля.

Вопрос об отмене обязательного призыва и переходе к контрактной службе периодически поднимается в СМИ. В частности, службу в армии на днях раскритиковал артист Дмитрий Нагиев. «(Оцениваю службу.— “Ъ”) как бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку. Но, вероятно, эту самую закалку можно получить в спорте, а еще лучше — в библиотеке или другими путями. Надеюсь, что сейчас в армии что-то изменилось»,— сказал он в интервью «Аргументам и фактам».