Wintershall Dea завершила финансирование «Северного потока-2»

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила, что не планирует в дальнейшем финансировать российский газопровод «Северный поток-2». Руководство компании опасается «агрессивного подхода к исполнителям проекта» со стороны США, которые ужесточили санкции против «Северного потока-2».

«Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются»,— приводит ТАСС выдержку из отчета компании за четвертый квартал 2020 года и весь прошлый год.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил вчера, 23 февраля, что в случае необходимости США примут новые меры против строительства «Северного потока-2». Ранее Госдеп направил в Конгресс доклад со списком юрлиц, которые участвуют в строительстве газопровода, а Вашингтон расширил санкции против судна «Фортуна» и его собственника «КВТ-Рус».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG, единственный акционер этой компании — «Газпром». Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год. Сейчас строительство «Северного потока-2» идет в территориальных водах Дании.

О том, как ограничения влияют на строительство «Северного потока-2» — в публикации “Ъ FM” «Вашингтон оценил собственные санкции».