Госдеп: США при необходимости без колебаний примут меры против «Северного потока-2»

США в случае необходимости примут новые меры против строительства «Северного потока-2», сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он напомнил, что Госдеп ранее направил в Конгресс доклад со списком юрлиц, которые участвуют в строительстве газопровода и что Вашингтона ранее расширил санкции против судна «Фортуна» и его собственника «КВТ-Рус».

«Мы продолжим наблюдать, оценивать, если будут основания для дополнительных ответных политических мер, мы без колебаний примем их»,— сказал господин Прайс на брифинге.

Ранее представитель Госдепартамента говорил, что США продолжают следить за строительством «Северного потока-2» и будут принимать решение о «применимости санкций» по мере завершения работ или сертификации трубопровода.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG, единственный акционер этой компании — «Газпром». Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год.