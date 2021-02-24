Вашингтон оценил собственные санкции

Американские власти считают санкции против «Северного потока-2» эффективными. Госдеп насчитал минимум 18 европейских компаний, которые вышли из проекта из-за угроз Вашингтона. В понедельник США внесли в черный список российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника — фирму «КВТ-Рус». Что это значит для проекта? Выяснял Григорий Колганов.

О том, что почти два десятка компаний вышли из проекта, по информации немецкой газеты Der Tagesspiegel, доложил Госдепартамент США Конгрессу. Среди отказавшихся работать с Россией германский строительный концерн Bilfinger SE и дочерняя структура страховщика Munich Re Syndicate. Они намерены исполнять закон США «О защите европейской энергетической безопасности» (PEESA). Как раз под него в понедельник попала «Фортуна» и ее владелец. Ранее трубоукладчик угодил в санкционный список в рамках акта «О противодействии противникам Америки посредство санкций» (CAATSA).

Но во всем этом нет ничего нового, говорит эксперт по энергетике Финансового университета Станислав Митрахович. И массовый выход европейцев, и новые ограничительные меры в худшем случае способны затормозить проект, но не остановить его. «18 компаний — звучит эффектно, но мы же знали, что они постепенно выходили из проекта. “Фортуна”, действительно? была под санкциями, они дополнительно ужесточаются, с ней и так никто не будет работать из американцев. Но это же не принципиально для реализации проекта. Пока Германия в проекте заинтересована, найти решение проблем, мне кажется, будет возможно, но, наверное, с задержкой сроков строительства»,— полагает Митрахович.

При этом представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон считает санкции, применяемые против «Северного потока-2», работающими. Неужели американские власти попросту пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре? Такого мнения придерживается заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач: «Администрация Байдена пытается создать более конструктивный фон для переговоров с Европой о будущем трансатлантического сотрудничества. С другой стороны, они находятся под огнем критики со стороны Конгресса, который считает “Северный поток-2” одним из главных зол, угрожающих интересам США. И тут получается, что Байден, который не вводит санкции, попустительствует. Перед ним встает вопрос, как выйти из этой ситуации, сохранив лицо».

Получается, американские санкции — не более чем сотрясание воздуха? И ничто не способно помешать достройке газопровода? В этом не уверен партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, он предрекает дальнейший массовый исход европейцев из проекта. Кроме того, есть и сугубо технические проблемы, решение которых пока не просматривается. «Санкции могут затронуть не только двух страховщиков, которые уже вышли оттуда, не только сертификационную компанию, пойдут еще и другие следом за ними, потому что ссориться с американцами никому не хочется. В германских территориальных водах пока запрещены все работы, поскольку был иск от природоохранной организации, пришлось приостановить все разрешения. В датских водах есть отрезки на глубинах, которые тоже не уложены. Я не знаю, как там они будут работать»,— говорит Крутихин.

Власти Германии в лице главы комитета Бундестага по энергетике Клауса Эрнста заявили, что шансы отговорить Вашингтон от санкционного курса еще есть. А если сделать это не удастся, государства Евросоюза должны выработать единую стратегию противодействия ограничительным мерам. В Госдепартаменте, в свою очередь, подчеркивают, что «было бы неправильно думать о санкциях как о единственном инструменте в нашем арсенале». И в этом, пожалуй, главная проблема «Северного потока-2». Даже если он будет достроен в скором времени, его злоключения не закончатся, констатирует Станислав Митрахович из Финансового университета:

«Будет большая борьба за то, чтобы его заполнять, споры о том, на какую мощность.

Внутри самой Германии будут сторонники того, чтобы его использовать не на полную мощность. Хотя с точки зрения экономики это абсурд — здесь немецкий бизнес вложился. Есть отдельные страны вроде Польши, которые будут подавать иски по аналогии с газопроводом Opal. Может быть, немцев заставят какой-то документ подписать, который будет ограничивать работу “Северного потока-2” по каким-то внешним причинам типа ситуации с Украиной или еще с чем-то».

По сообщениям немецких СМИ, новая американская администрация дала понять Берлину, что готова и вовсе отказаться от санкций против проекта в случае сохранения объемов транзита газа через Украину. В Москве такие условия назвали унизительными для Германии. Европейцы обещали подумать.