В Белоруссии на несколько дней заморозили цены на значимые продукты

Правительство Белоруссии заморозило цены на социально значимые товары и лекарства первой необходимости с 24 по 28 февраля. Это следует из постановления Совета министров, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.

Предприятия и индивидуальные предприниматели, которые производят или продают товары, не имеют права повышать цены в течение указанного периода. С 1 марта 2021 года изменение цен на социально значимые продукты не должно превышать 0,2% в месяц.

В списке социально значимых товаров 62 позиции — хлеб, крупы, мясо, колбаса, молочная продукция, некоторые овощи и фрукты, мыло, туалетная бумага, подгузники, детские смеси. Также цены ограничили на 50 видов лекарств.

В январе в Белоруссии годовая инфляция достигла 7,7%. В декабре она составляла 7,4%, в ноябре — 6,6%. Цены на продовольственные товары за прошлый месяц выросли в годовом выражении на 6,6%, непродовольственные — 8,3%.

Меры по сдерживанию цен недавно приняли и в России, они коснулись подсолнечного масла и сахара. Глава Минэкономики Максим Решетников при этом выступил против расширения госрегулирования цен и заявил, что его будут применять только в экстренных случаях.

Подробнее о регулировании цен — в материале “Ъ FM” «Регулированию цен обозначили болевые точки».