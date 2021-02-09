Регулированию цен обозначили болевые точки

Государственное регулирование цен на продукты будет применяться экстренно и точечно, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме. По словам министра, правительство не будет спешить с использованием этого инструмента, хотя и получило недавно такие полномочия. Пока власти ограничатся установлением розничных лимитов на подсолнечное масло и сахар, отметил чиновник.

В дальнейшем планируется применять механизмы экономического регулирования цен, заявил Максим Решетников: «Мы исходим из того, что подобный инструмент экстренный и должен приниматься очень точечно для отдельных случаев. В стабилизации же цен мы делаем ставку на механизмы экономического регулирования. Мы поддержали переработчиков сахара льготными кредитами. По подсолнечному маслу и сое были введены экспортные пошлины. Мукомолам и хлебопекам предусмотрели субсидии из бюджета, ввели квоты на экспорт зерновых и вывозные пошлины на пшеницу.

Вся собранная пошлина будет возвращаться в регионы пропорционально объему производства зерна, и, соответственно, регионы будут доводить эти средства уже до конкретных сельхозпроизводителей. У нас действительно в системе управления есть хороший опыт госрегулирования. Он касается установления цен на лекарства. Распространять это на более широкий спектр товаров крайне опасно, потому что, регулируя цены, мы по цепочке с вами должны регулировать и все элементы себестоимости: входящие цены, нормирование труда. Очевидно, что это приведет к тотальному контролю всех цен в экономике.

С другой стороны, если мы чего-то не сделаем, то это приведет к дефициту. Предприниматели будут выходить из нерентабельных производств. Поэтому наше отношение к теме государственного регулирования цен очень осторожное.

Принятые на сегодняшний момент административные меры — это практически максимум, который мы можем себе позволить.

Они должны быть ограничены во времени и по видам продукции. А дальше мы все-таки должны наращивать потенциал использования экономических методов, который в настоящее время, очевидно, мы до конца все-таки не используем. Поэтому мы принимаем все время дополнительные меры для того, чтобы сбалансировать ситуацию на рынках».

Тем временем аналитический центр «Совэкон» зафиксировал на прошлой неделе рекорд оптовой стоимости подсолнечника и масла из него. При условии, что розничная цена на продукт зафиксирована, производители вскоре могут оказаться в убытке, так что отказ от госрегулирования — шаг в правильном направлении, считает глава «Совэкона» Андрей Сизов. Однако предлагаемые взамен экономические механизмы трудно назвать рыночными. «Цены на оптовом рынке на масло обновляют рекорды фактически каждую неделю, потому что в мире они продолжают расти. Когда у вас опте цена бьет рекорды, а на полках зафиксирована — разница в десятки процентов — то это приводит к недополучению прибыли. Что нужно сделать? Помогать наименее обеспеченным слоям населения. Мы прикидывали, эта мера может стоить 120-150 млрд руб. в год.

Все равно экспорт будет, просто производители заработают на нем примерно на 20-30% меньше, чем должны были. А дальше сохранение этого режима — это непременное сокращение производства в ближайшие годы, огромные потери, ставящие крест на более чем 20 годах активного развития сектора. За эти полтора года из растениеводства будет изъято примерно 600 млрд руб. Для сравнения: весь аграрный годовой российский бюджет — 260 млрд руб. Цены на маслосемена, зерно почти не влияют на продовольственную инфляцию. Стоимость удваивается в течение года — это дает инфляцию в несколько десятых процентных пунктов. Более того, с продовольственной инфляцией ничего страшного не происходит — 5,4% за прошлый год без учета овощей и фруктов. А овощи и фрукты подорожали, потому что обвалился рубль»,— заявил Сизов.

В качестве кратковременной меры по стабилизации розничных цен на продукты предлагаемые Минэкономразвития механизмы могут сработать, но использовать их постоянно нельзя, полагает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. При этом государство владеет инструментом рыночного решения проблемы, но не применяет его эффективно. «Льготный кредит получен на модернизацию производства, но товары будут продавать по рыночным ценам. Механизм регулирования временно может применяться для того, чтобы сгладить это колебание, но во всем мире трудно вспомнить какие-либо практики с хорошим результатом.

Все эти способы регулирования приводят к тому, что когда товар продается по нерыночной цене, и это невыгодно производителю, то сокращается производство. Такие механизмы, чтобы все были довольны, найти трудно. Можно было использовать инструменты интервенционного фонда: когда цены на зерно падают, то государство закупает по объявленным ценам продукцию и гарантирует покупку по минимальной цене, а когда цены на продукцию растут, то происходит продажа из интервенционного фонда, и тем самым стоимость становится ниже. В России такой механизм объявлен, но он работал не очень хорошо»,— отмети Шагайда.

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По словам Максима Решетникова, национальная экономика без дополнительного стимулирования будет в ближайшее десятилетие расти всего на 2% в год. Но власти ставят цели в 3%, поэтому принимают масштабные меры поддержки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь предложил Решетникову перестать улыбаться и обеспечить темпы роста, если он знает, как это сделать.

Григорий Колганов