Кубань в январе 2021 года заняла второе место по продажам грузовиков с пробегом

В Краснодарском крае в январе 2021 года продали 759 подержанных грузовиков. Это на 6,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных аналитического агентства «Автостат Инфо».

По объемам продажи регион занял второе место в России, уступая только Москве. Где было продано 834 грузовых автомобиля с пробегом. В топ-3 также Московская область – 691 машина.

Всего в России в январе 2021 года продали 14,5 тыс. подержанных грузовиков – на 15,7% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями стали «КамАЗ-65115», Volvo Serie и «КамАЗ-6520».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года продали 1968 грузовых автомобилей. Это на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин