В Краснодарском крае продажи грузовиков в 2020 году снизились на 7,5%

В Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года продали 1968 грузовых автомобилей. Это на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По объемам продаж Кубань занимает восьмое место в России, занимая долю рынка 2,71%. Больше всего грузовиков в России за 2020 год продали в Москве (8685), Подмосковье (4316) и Ханты-Мансийском автономном округе (3578).

Всего в России по итогам 2020 года продали 72,7 тыс. грузовиков — на 7,8% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными у покупателей моделями стали КамАЗ-43118, GAZoN Next и КамАЗ-5490.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, всего в 2020 году в было продано 53,8 тыс. новых автомобилей. Это на 9,5% меньше, чем годом ранее. В январе-ноябре 2020 года в регионе продали 3,1 тыс. автомобилей LCV-сегмента (легкие коммерческие автомобили). Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин