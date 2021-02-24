Авиарегулятор США поручил проверить все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW 4000

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) потребовало от всех операторов самолетов США проверять лайнеры с двигателями Pratt & Whitney PW4000 перед эксплуатацией. На прошлой неделе такой двигатель загорелся у Boeing 777 в США, его обшивка упала на жилые кварталы Колорадо.

«Сегодня вечером FAA издало директиву о чрезвычайной летной годности, которая требует от американских операторов самолетов, оснащенных определенными двигателями Pratt & Whitney PW4000, проверять эти двигатели перед дальнейшим полетом»,— говорится в заявлении регулятора в Twitter. Операторы должны проводить проверку «теплового акустического изображения больших титановых лопастей вентилятора, расположенных в передней части каждого двигателя».

21 февраля у самолета Boeing 777 рейса United Airlines отказал один из двигателей. Крупные детали обшивки оторвались от него и упали на землю, в том числе во двор жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал. Корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. В эксплуатации находятся 69 таких лайнеров. Российские компании не эксплуатируют такие самолеты.