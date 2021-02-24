Глава европейского бюро ВОЗ ожидает окончания пандемии в начале 2022 года

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге считает, что пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года. Он сказал об этом датскому телеканалу DR.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться»,— сказал господин Клюге (цитата по «Российской газете»). По его мнению, вирус продолжит распространяться среди людей, но ограничения уже будут не нужны.

Число заражений коронавирусом в мире превысило 112 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса. Умерли почти 2,5 млн человек. В США число смертей превысило 500 тыс. В стране объявлен траур.

Подробнее о ситуации в США — в материале “Ъ” «Америка в роли простой смертной».