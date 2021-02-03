США будут принимать решение о санкциях против «Северного потока-2» по мере его реализации

США продолжают следить за строительством «Северного потока-2» и будут принимать решение о «применимости санкций» по мере завершения работ или сертификации трубопровода, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Госдеп считает, что санкции — это не единственный способ помешать проекту, для этого можно сотрудничать с союзниками.

«Мы будем следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если подобные действия состоятся, мы примем решения о применимости санкций»,— сказал господин Прайс на брифинге. Он отметил, что санкции — «это только один из инструментов». Представитель Госдепа считает, что нужно убеждать союзников и партнеров, что «Северный поток-2» им не выгоден. Господин Прайс отметил, что реализация проекта станет ударом для Украины.

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год. Осталось достроить участок в 120 км в водах Дании и 28 км — в водах Германии. Трубоукладчик «Фортуна» получил разрешение властей стран на продолжение строительства. 19 января США ввели санкции против «Фортуны» и его владельца ООО «КВТ-Рус».

21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее о резолюции и реакции на нее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».