Граждане закупились валютными продуктами

Приток средств населения в ценные бумаги нерезидентов вдвое превысил отток валютных средств с вкладов и счетов в российских банках, подсчитали в ЦБ. Это ведет к повышенному спросу населения на валюту. Эксперты отмечают, что валютные средства продолжат постепенно уходить из банков и даже возможное повышение ставок по депозитам не остановит от миграции розничных инвесторов на фондовый рынок.

В 2020 году произошел переток активов физических лиц с валютных депозитов в инструменты финансового рынка. Как следует из данных ЦБ, чистый приток средств физлиц в иностранные акции и облигации составил 638 млрд руб. в 2020 году. Это более чем вдвое превышает объем оттока средств с валютных счетов и вкладов физических лиц в российских банках (304 млрд руб.).

Рост таких вложений, по мнению Банка России, имеет «неоднозначную оценку». К негативным факторам ЦБ причисляет «отток клиентских валютных средств из банковской системы, дополнительный спрос на валюту, усиление потенциальных сетевых эффектов с иностранными фондовыми рынками, увеличение влияния мировых индексов на благосостояние физических лиц». Тем не менее доля вложений населения в иностранные акции и облигации в общем объеме несущественна и составляет 7% и 8% соответственно, признает ЦБ.

На фоне пандемии российские банки резко увеличили объем ввоза наличных долларов и евро. В частности, наивысший объем пришелся на март, когда банки ввезли долларов и евро на $5,9 млрд, что в 6,5 раза больше, чем в предыдущем месяце. Именно в марте произошел резкий скачок курса валюты. Между тем объем ввоза наличных долларов сохранялся на высоком уровне вплоть до конца года, в отличие от евро.

По данным ЦБ на начало 2021 года, объем средств физлиц в банках составил 32,8 трлн руб. Из этого объема валютные средства в рублевом эквиваленте — 6,8 трлн руб. На валютных расчетных счетах за 2020 год произошел отток в $6,5 млрд, однако стоит учитывать и тот факт, что объем валютных депозитов в банковском секторе по итогам 2019 года был на историческом максимуме, отмечает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. При этом объем валютных остатков на счетах физлиц остается высоким, полагает эксперт,— $92 млрд по итогам 2020 года.

638 млрд рублей составил чистый приток средств граждан РФ в акции и облигации нерезидентов за 2020 год

Снижение объема валютных средств россиян неудивительно, полагают эксперты. «Российские граждане закрывают депозиты, куда размещали средства под высокий процент несколько лет назад»,— поясняет главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. Сейчас по ликвидности и соотношению риска и доходности более предпочтительны инвестиционные продукты, тем более что они стали доступнее, указывает он. И банки уже подстраховали себя, развивая инвестиционные продукты и услуги, говорит господин Шеин.

Вместе с тем в 2020 году на валютных счетах произошел значительный рост доли средств на счетах до востребования, который отражает и общий тренд.

По валютным клиентским средствам за год доля выросла с 24% до 35%. Для сравнения: по всем вкладам она увеличилась с 26% до 37%. По мнению управляющего директора по валидации агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, это говорит о том, что средства стали «менее устойчивыми и менее прогнозируемыми», в том числе и валютные. «Они могут постепенно оттекать со счетов банков по мере инвестирования розничными инвесторами в акции или иные инструменты»,— считает он.

В то же время у российских банков нет стимула повышать привлекательность валютных депозитов. В декабре средневзешенная ставка по долларовым вкладам составила 0,03–1,12%. «Повышение ставок по вкладам на 0,5–1,0 процентный пункт их уже не остановит от миграции на фондовый рынок,— отмечает господин Беликов.— Неизбежно вклады и дальше будут терять популярность: и рублевые, и валютные».

Ольга Шерункова