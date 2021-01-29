Граница на угле

Забайкалье предлагает построить второй железнодорожный погранпереход в Китай для перевозки угля неподалеку от действующего пункта Забайкальск—Маньчжурия. Край просит содействия ОАО РЖД и рассчитывает на помощь Китая, который уже заинтересовался проектом. В то же время сейчас страна ограничивает прием российских грузов — как угля, так и контейнеров — через погранпереходы из-за строгих норм санитарной обработки, отмечают в ОАО РЖД. По мнению участников рынка, новый погранпереход не был бы лишним, но прежде всего для развития контейнерного транзита, а не поставок угля.

Рабочая группа Госсовета по энергетике предлагает рекомендовать правительству рассмотреть строительство в Забайкальском крае второго железнодорожного погранперехода для перевозки угля. Такое предложение содержится в проекте протокола заседания рабочей группы от 22 января. Как рассказали “Ъ” два источника, присутствовавшие на заседании, оно поступило со стороны правительства Забайкалья, переход предлагается создать в населенном пункте Староцурухайтуй. По данным, приведенным на заседании, интерес к проекту проявляет Китай, форма интереса не уточнялась, рассказывают они. В пресс-службе краевого правительства не ответили на запрос “Ъ”. В ОАО РЖД, чьего содействия попросили власти края, от комментариев отказались, как и в Минтрансе и Минвостокразвития.

Село Староцурухайтуй, где действует автомобильный пункт пропуска Староцурухайтуйский—Хэйшаньтоу, расположено на границе с Китаем на реке Аргунь примерно в 200 км от погранперехода Забайкальск—Маньчжурия. Инициативы по строительству там железнодорожного пункта пропуска возникают уже более десяти лет.

Хотя сухопутные трансграничные перевозки в Китай востребованы, китайская сторона в прошлом году ограничивала пропуск грузов (см. “Ъ” от 21 августа и 16 декабря 2020 года). «В целом 2020 год мы отработали со снижением перевозки угля через погранпереходы на 24,5%,— говорит замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило.— В январе мы видим погрузку на погранпереходы на уровне января прошлого года. Грузить больше, чем мы грузили раньше, нам не дают. На сегодняшний момент по-прежнему поезда с углем простаивают в ожидании сдачи на пункты пропуска. К сожалению, до сих пор есть брошенные поезда с углем в направлении погранпереходов. Так, на Забайкальске брошено девять поездов, на Гродеково—Камышовая — два поезда». Он пояснил, что китайская сторона объясняет ограничения эпидемиологической ситуацией. «В этой связи у нас действует несколько конвенционных ограничений в направлении погранпереходов — в частности, китайские партнеры полностью перестали принимать грузы в мешках»,— говорит он.

ОАО РЖД предлагает вынести вопрос об увеличении передачи угля через погранпереходы на межправительственный уровень, «все необходимые письма написаны», сообщил господин Шило.

При этом ОАО РЖД видит большие перспективы увеличения контейнерного транзита из Китая в Европу через территорию России, даже несмотря на намерение Китая сократить или отменить существующие субсидии. «Мы производили тестовые расчеты с точки зрения конкурентоспособности маршрута при отсутствии субсидий со стороны китайских партнеров,— сказал Алексей Шило.— Могу сказать, что, конечно, темп прироста будет снижаться относительно сегодняшнего, но он (транзит.— “Ъ”) не будет сокращаться. Те усилия, которые сегодня предпринимают китайские партнеры для выхода на логистический бизнес Европы, говорят, что им это направление интересно, и акцент идет не на портовую инфраструктуру. Мы предполагаем, что так или иначе Китай будет этот маршрут поддерживать — либо за счет субсидии, либо за счет сегментации, когда более дорогие товары, которые требуют большой скорости, так или иначе будут проезжать по этому маршруту».

Собеседники “Ъ” в отрасли согласны, что дополнительный пункт пропуска контейнеров не помешал бы. «Прямой маршрут через Забайкальск наиболее оптимальный, а посему традиционно самый загруженный,— говорит учредитель VIG Trans Игорь Ребельский.— Пиковые нагрузки на единственный контейнерный терминал на погранпереходе Забайкальск—Маньчжурия приводили в разное время к вынужденным недельным простоям контейнеров с китайской стороны на въезд в Россию. Появление адекватной альтернативы Забайкальску могло бы снизить издержки предпринимателей за вынужденные простои».

Алексей Шило, замгендиректора ОАО РЖД, 28 января Грузить больше, чем мы грузили раньше, нам не дают

Однако сейчас Китай не принимает и контейнерные грузы в том объеме, который может предложить российская сторона. «На февраль через Наушки нам не подтвердили объем, который был заявлен нашими операторами перевозок, на 40%,— говорит господин Шило.— Через Забайкальск — на 10%. То есть коллеги будут искать другие пути доставки, в том числе морем». Для ОАО РЖД, добавляет он, это, скорее всего, означает потери.

Наталья Скорлыгина, Евгения Крючкова