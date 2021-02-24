Зеленые станции проверят морозами

Обледенение ветряных электростанций в Техасе привлекло внимание российских регуляторов энергорынка. Минэнерго попросило зеленых генераторов в РФ отчитаться о готовности ВИЭ-объектов к морозам. При необходимости министерство может изменить требования к работе объектов. Энергокомпании уверяют, что ВИЭ в России зимой работают без сбоев. Аналитики же замечают, что при доле ВИЭ в энергосистеме менее 1% угроз для нее не предвидится даже в холода.

Минэнерго решило оценить влияние заморозков на устойчивую работу ветряных и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) в России. Министерство попросило Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ) рассказать об особенностях работы ВИЭ «в условиях низких температур, при значительных температурных колебаниях с переходом через нулевую отметку и интенсивном гололедообразовании». Департамент оперативного контроля в ТЭКе Минэнерго также запросил аналитические материалы о показателях аварийности на ВИЭ в морозы и список проводимых мероприятий для «снижения воздействия климатических факторов и повышения надежности». Письмо от 17 февраля опубликовал Telegram-канал «Солярка», подлинность документа “Ъ” подтвердили в Минэнерго и АРВЭ.

Минэнерго заинтересовалось работой ВИЭ в морозы после новостей об отключении ВЭС и СЭС в Техасе, предполагают собеседники “Ъ”. По данным ERCOT (оператор энергосетей Техаса), к 17 февраля в штате из-за аномальных морозов и снегопадов перестали работать 18 ГВт ВИЭ (в основном ветряные станции). Вместе с тем отключились около 28 ГВт газовых, угольных и атомных электростанций. Ситуация усугубилась из-за резкого роста потребления и отсутствия перетоков с другими штатами.

Зеленые генераторы в России не видят причин для беспокойства. В АРВЭ рассказали “Ъ”, что ВИЭ проектируют и строят профессиональные компании по международным стандартам с учетом эксплуатации в холода и в условиях обледенения. В «Фортуме» сообщили, что их ВЭС в Ульяновской, Ростовской областях и в Калмыкии спроектированы с учетом климатических особенностей региона, никакие погодные аномалии не приводили к вынужденной остановке оборудования. В «Энел Россия» говорят, что их ВЭС имеют системы обнаружения обледенений, а ветрогенераторы на строящейся станции на Кольском полуострове рассчитаны на работу при крайне низких температурах.

В «Хевеле» пояснили, что убирают снег между рядами солнечных модулей и чистят поверхности. Если снега мало, а температура около нуля, то поверхность модулей нагревается и снег сходит сам. Удельная зимняя выработка СЭС снижается всего в два раза относительно летней, средняя загрузка — 13,4–17,7%, говорят в «Хевеле».

В России не было фактов нарушения работы ВИЭ-объектов из-за экстремальной погоды, но такую возможность исключать нельзя, уточнили “Ъ” в Минэнерго. «Мы стремимся как диверсифицировать источники выработки электроэнергии, так и повысить надежность электроснабжения потребителей за счет развития электросетевой инфраструктуры,— поясняют в министерстве.— В этом плане у нас энергосистема достаточно надежная». Там добавили, что анализируют ситуацию с проблемами работы ВИЭ в других странах и при необходимости примут регуляторные решения.

В России доля ВИЭ в несколько раз меньше, чем в США,— около 2 ГВт, к 2025 году объем вырастет до 6 ГВт, но доля зеленой выработки составит лишь 1%. Однако все объекты энергосистемы должны функционировать надежно и быть предсказуемыми вне зависимости от доли в объеме выработки, замечают в Минэнерго.

Ситуация в Техасе системно отличается от российской, и рассматривать ее нужно в контексте проблем всего ТЭКа, а не только электроэнергетики или ее возобновляемой части, говорит старший аналитик Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников. В России инфраструктура лучше приспособлена к экстремально низким температурам, роль электроотопления несравнимо меньше, доля ВЭС незначительна, резервы генерации чрезмерны, а интеграция энергосистем регионов сильнее.

По мнению аналитика, из текущей ситуации в Техасе следовало бы извлечь другие уроки: в условиях изменения климата в США растет непредсказуемость погоды, что требует новых вероятностных моделей прогнозирования планируемых показателей надежности энергосистемы и отдельных ее объектов, спроса потребителей и резервов генерации. Для России подобные проблемы тоже могут быть актуальными, полагает он, приводя в пример таяние вечной мерзлоты.

Полина Смертина