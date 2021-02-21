США в ближайшие недели ответят на кибератаки на правительство

США в ближайшее время дадут ответ на масштабный взлом, устроенный федеральным ведомствам в декабре 2020 года, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее американский президент Джо Байден неоднократно заявлял, что за кибератаками стоит Россия.

«Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению причастных и масштаба ущерба и того, как эта атака произошла. Мы находимся в процессе»,— сказал господин Салливан в интервью CNN.

Помощник президента США уточнил, что речь идет не о месяцах, а о неделях. «Ответ будет включать набор инструментов, видимых и невидимых. Это будут не просто санкции»,— добавил он.

О хакерской атаке на правительство США сразу несколько американских СМИ сообщили 14 декабря 2020 года. По их информации, взлому подверглись системы Минфина и Министерства торговли США, его организовали российские хакеры. 17 декабря информацию о масштабной взломе подтвердили спецслужбы США. При этом они не уточнили, кто именно стоит за атакой. Атаке подверглись не менее 10 правительственных агентств и около 18 тыс. пользователей. Кремль обвинения отрицает.

О новом киберскандале — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затоптал русский след».