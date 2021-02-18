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Aurus показал салон серийного седана Senat

Марка Aurus показал салон серийной версии премиального седана Senat, который должен выйти на российский рынок в 2021 году.

На фотографии, опубликованной на официальной странице Aurus в Instagram, показаны мультифункциональный руль и фрагмент цифровой панели приборов. Как гласит описание к снимку, салон отделан кожей, деревом, стеклом и металлом.

Напомним, в линейке Aurus в настоящее время представлены седаны Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700, а также безымянный пока кабриолет для парада на День Победы. Ожидаются также кроссовер Aurus Komendant и минивэн Aurus Arsenal, но пока ни одну модель новой российской марки серийно не выпускают.

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