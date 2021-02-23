Захарова: США заявлениями о «Северном потоке-2» признались, что подрывают конкуренцию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Госдепа США о том, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток-2» является геополитика и усиление влияния РФ. По ее мнению, Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам.

«А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — так прокомментировала госпожа Захарова заявление Госдепа, в котором говорилось, что США продолжат тесно работать с Германией в сфере энергетической безопасности.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс говорил, что США продолжают следить за строительством «Северного потока-2» и будут принимать решение о «применимости санкций» по мере завершения работ или сертификации трубопровода. США уже вводили санкции, которые затормозили завершение проекта. Затем в Госдепе заявили, что действия США в отношении проекта газопровода «Северный поток-2» не станут сюрпризом для европейских партнеров Вашингтона.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, его мощность должна составить 55 млрд куб. м в год. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG, единственный акционер этой компании — «Газпром». Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год.