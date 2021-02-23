Госдеп: санкции в отношении «Северного потока-2» не будут сюрпризом для ЕС

Действия США в отношении проекта газопровода «Северный поток-2» не станут сюрпризом для европейских партнеров Вашингтона, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Ранее Минфин США внес в санкционный список российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и ее владельца — компанию «КВТ-РУС».

«В целом относительно каждой проблемы или возможности, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены <...> действовать в тесной координации, консультируясь с нашими союзниками и партнерами. Думаю, будет справедливо сказать, что ничего из того, что мы станем делать в этом контексте (в отношении "Северного потока-2".— “Ъ”), не окажется сюрпризом для наших ближайших союзников и партнеров»,— сказал господин Прайс на брифинге.

Он напомнил, что в докладе Конгрессу помимо юридических лиц, участвующих в строительстве газопровода, также были перечислены более 15 юридических лиц, которые, по данным США, прилагали усилия, чтобы свернуть строительство. «Это показывает, что наши действия дают хороший эффект»,— сказал Нед Прайс.

Строительство «Северного потока-2» сейчас идет в территориальных водах Дании. После оно должно продолжиться в водах ФРГ. Оператор проекта подал в регулятор ФРГ запрос на разрешение проведения работ.