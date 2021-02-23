МИД Белоруссии: санкции Запада несовместимы с заботой о правах человека

Экономические санкции стран Запада, которые используются для давления на другие суверенные государства, абсолютно несовместимы с заботой о правах человека и о самом человеке, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время выступления на сессии Совета ООН по правам человека.

«Права человека стали излюбленным предлогом так называемых зрелых демократий для произвольных обвинений в адрес тех государств, которые выполняют обязательства в сфере прав человека, строго следуя международным договорам, а не их тенденциозным толкованиям... Я уверенно говорю об этом по той простой причине, что горячо любимая игрушка западных стран в виде экономических санкций, активно используемая ими для давления на другие суверенные государства, абсолютно несовместима с заботой о правах человека, о самом человеке»,— заявил господин Макей.

По его словам, такая практика нарушает принципы декларации международного права, которую учредили в 1970 году на 25-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он добавил, что ни одна страна в Европе не подвергается столь сильному давлению со стороны западных стран, как Белоруссия.

Господин Макей добавил, что после президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года, в республике с целью свержения действующей власти «были задействованы всевозможные механизмы дестабилизации внутренней обстановки». «Но Беларусь выстояла. Мы сохранили страну, ее суверенитет и независимость»,— добавил он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз приступил к подготовке новых санкций в отношении Белоруссии, а также мер поддержки белорусской оппозиции. По его словам, поддержка оппозиционных неправительственных организаций со стороны ЕС — это «оказание помощи белорусскому народу в его законном требовании демократии».

В январе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что круг лиц, попадающих под санкции в отношении Белоруссии, должен быть существенно расширен. По ее словам, в черный список должно попасть не только высшее руководство страны, но также судьи и работники силовых структур, а их детям необходимо запретить въезд в ЕС.

Подробнее — в материале “Ъ” «Белорусским санкциям есть куда расти».