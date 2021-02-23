В Ростове Великом снова прорвало трубы теплотрассы

В городе Ростове Великом Ярославской области снова произошли прорывы труб теплотрассы, по которой подается тепло в многоквартирные дома от котельной №38. Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии и видеозаписи нескольких утечек горячей воды.

В администрации района прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что в настоящее время решается вопрос о том, каким образом устранять утечку.

«Сегодня, 23 февраля, жители сообщили об утечке теплоносителя на теплотрассе в районе дома №144 по улице Спартаковская. Специалистам АО “Малая комплексная энергетика”, эксплуатирующих котельную №38 и теплосети в Юго-Западном районе города, предстоит принять решение о способе устранения утечки»,— говорится в сообщении районной администрации.

В администрации отметили, что в настоящее время во все дома подается тепло, однако не везде управляющие компании в полной мере отрегулировали внутридомовые сети. Работы по регулировке продолжаются. Администрации сообщает, что в городе ведется постоянный мониторинг состоянии теплосетей.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 13 февраля в Ростове Великом из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались 3 тыс. человек, которые проживают в 25 многоквартирных домах. Без отопления остались и некоторые детские сады города. В администрации Ростовского района сообщили, что авария произошла на магистральной теплотрассе, которая идет от котельной №38 по улице Спартаковской. Причиной аварии стало внеплановое отключение электричества.

Для организации на месте аварийно-восстановительных работ Дмитрий Миронов направил в Ростов Великий заместителя председателя регионального правительства Виктора Неженца. В восстановительных работах в Ростове были заняты более 50 человек. Применялось более 20 единиц техники. Работа велась в круглосуточном режиме. 17 февраля было сообщено о том, что авария на теплосетях в Ростове Великом устранена, во все дома начало подаваться тепло.