В Ярославской области устранили аварию на теплосетях В правительстве региона сообщили, что в Ростове Великом дали отопление во все пострадавшие дома

В городе Ростове Великом Ярославской области закончились работы по устранению последствий коммунальной аварии, произошедшей 13 февраля, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По состоянию на 17 февраля во всех многоквартирных домах и социальных объектах Ростова проведено подключение к теплосетям и горячему водоснабжению. Завершено проведение работ по устранению дефектов на теплотрассах.

В пресс-службе уточнили, что управляющие компании занимаются отработкой заявок жителей по регулировке внутренних систем отопления. Сотрудники городской администрации проводят выборочные поквартирные обходы для замера температуры в квартирах.

По словам губернатора Дмитрий Миронова, после устранения аварии, перед руководством области и района стоит задача в летний период провести обновление изношенных коммуникаций. Глава региона рассказал, что он поручил заместителю председателя регионального правительства Виктору Неженцу проработать вопрос по включению Ростова в программу Минстроя РФ по модернизации объектов ЖКХ со степенью износа выше 60%.

«Устранение последствий аварии – результат коллективных усилий. Я благодарю специалистов за их труд, жителей – за проявленное терпение и понимание – Отдельное спасибо владельцам отелей, которые оказались неравнодушны к чужой беде и согласились бесплатно принять семьи с детьми»,– отметил господин Миронов.

Напомним, коммунальная авария в Ростове Великом произошла днем 13 февраля. От отопления были отключены 25 многоквартирных домов, в которых проживают 3 тыс. человек. Без отопления остались и некоторые социальные объекты. Для организации на месте аварийно-восстановительных работ Дмитрий Миронов направил в Ростов Великий заместителя председателя регионального правительства Виктора Неженца.

П пресс-службе рассказали, что в восстановительных работах в Ростове были заняты более 50 человек. Применялось более 20 единиц техники. Работа велась в круглосуточном режиме. В Ростове Великом пока сохранен режим повышенной готовности.

Антон Антонов