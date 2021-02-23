Власти индийского Уттаракханда признали погибшими 136 пропавших при сходе ледника

Правительство индийского штата Уттаракханд признает погибшими всех пропавших при сходе ледника. Спустя две недели после ЧП выпущено уведомление, которое объявляет 136 человек как «предположительно погибших», сообщает Times of India.

Ранее спасатели обнаружили 68 тел. Были объявлены пропавшими без вести 136 человек. Обычно пропавших в результате стихийного бедствия объявляют погибшими, если о них не было вестей в течение семи лет. Но в данном случае решено применить положения закона «О регистрации рождений и смертей» 1969 года, которые позволяют объявить пропавших без вести погибшими до истечения установленного периода.

По словам официальных лиц, это сделано для ускорения процесса выплаты компенсаций пострадавшим семьям. «Пропавшие без вести разделены на три категории: во-первых, это те, кто были жителями пострадавших от стихийных бедствий районов или близлежащих территорий; во-вторых, это те, кто были жителями других районов Уттаракханда, но находились в районах, пострадавших от стихийного бедствия 7 февраля, и последняя категория — это жители других штатов, которые находились в районах, пострадавших от наводнения»,— заявили местные власти.

Напомним, ледник сошел по горной гималайской реке Алакнанда и вызвал наводнение в высокогорных районах штата. Он нанес разрушения в районе строящихся гидроэлектростанций NTPC и «Риши Ганга». Власти эвакуировали жителей деревень, которые находятся на берегах реки ниже гидроэлектростанции. Плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар провели экстренный сброс воды, чтобы не допустить дальнейшего ущерба.