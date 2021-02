В Индии семь человек погибли в результате схода ледника

Тела семи человек обнаружены после схода ледника в северном индийском штате Уттаракханд, сообщает The Times of India со ссылкой на министра штата Тривендра Сингха Равата. Еще 125 человек считаются пропавшими без вести.

«К настоящему времени в результате катастрофы в округе Чамоли было найдено семь тел. Сообщается, что пять местных жителей были унесены внезапным наводнением. Пропавших без вести — около 125 человек, эта цифра может быть и больше»,— сказал министр. Спасательные работы продолжаются. Сингх Рават также сообщил, что семьи погибших получат по 400 тыс. рупий ($5,4 тыс.) компенсации.

Ледник сошел по горной гималайской реке Алакнанда и вызвал наводнение в высокогорных районах штата. Он нанес разрушения в районе строящихся гидроэлектростанций NTPC и «Риши Ганга». Власти эвакуировали жителей деревень, которые находятся на берегах реки ниже гидроэлектростанции. Плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар провели экстренный сброс воды, чтобы не допустить дальнейшего ущерба.

#Glacier breaks off at Joshimath in #Uttarakhand's Chamoli district, causing flash flood in Dhauli Ganga and endangering people. Video: ITBP



