Иран больше не будет предоставлять МАГАТЭ записи с камер на ядерных объектах

Иран официально начал ограничивать международные инспекции своих ядерных объектов, закон об этом вступил в силу утром, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Иран больше не будет делиться с МАГАТЭ кадрами наблюдения за своими ядерными объектами.

«Мы никогда не давали им видео в прямом эфире, но (записи.— “Ъ”) давались ежедневно и еженедельно»,— прокомментировал господин Зариф доступ МАГАТЭ к информации, записанной мониторами камер. «Записи нашей (ядерной.— “Ъ”) программы будут храниться в Иране»,— заявил министр (цитата по AP).

Организация по атомной энергии Ирана — гражданское ядерное агентство Тегерана — обещала хранить кассеты в течение трех месяцев, а затем передавать их МАГАТЭ, но только в том случае, если будут смягчены санкции. В противном случае Иран уничтожит записи.

США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции в отношении Ирана в мае 2018 года. В начале февраля 2021 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна вернется к соблюдению «ядерной сделки», только если США отменят свои санкции. В ответ Джо Байден объявил о готовности начать переговоры с Ираном и отказался от обвинений его в срыве «ядерной сделки», которые выдвигала предыдущая администрация.

О позициях сторон читайте в публикации “Ъ” «США готовы к диалогу с Ираном».