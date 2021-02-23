В Ереване задержано более 50 участников акции протеста

Сотрудники полиции Армении на акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване задержали 51 человека, сообщает «Sputnik Армения». Митинговавшие собрались у третьего корпуса здания правительства, куда утром прибыл премьер. Полиция организовала оцепление, и он под охраной смог пройти внутрь.

Входы третьего корпуса здания правительства попытались заблокировать около 100 сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины», сообщает ТАСС.

В Армении регулярно проходят протестные акции с призывом к отставке господина Пашиняна. На него возлагают ответственность за исход конфликта в Нагорном Карабахе и другие проблемы. 20 февраля на митинг в Ереване вышли несколько тысяч человек.

После этого Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с заявлением о возможности восстания против власти. В субботу на митинге лидер «Движения за спасение родины» Вазген Манукян заявил, что нужно быть готовыми «мгновенно восстать для захвата власти».

О политической ситуации в Армении читайте в публикации “Ъ” «Николу Пашиняну бросили вызов из прошлого».