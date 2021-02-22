Лидер армянской оппозиции стал фигурантом уголовного дела

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна в связи с его заявлением о возможности восстания против власти. В субботу, 20 февраля, на митинге кандидат на пост премьер-министра от оппозиции заявил, что нужно быть готовыми «мгновенно восстать для захвата власти».

«Возбуждено уголовное дело по статье 301 Уголовного кодекса Армении (публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности или насильственное свержение конституционного строя) в связи с заявлениями в субботу Вазгена Манукяна»,— сообщил журналистам советник генерального прокурора Гор Абрамян (цитата по ТАСС).

Сегодня в Ереване прошла очередная акция с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Шествие стартовало с проспекта Комитаса. Затем митингующие отправились в центр города. По оценкам ТАСС, в акции участвовало несколько тысяч человек. Шествие провело «Движение за спасение родины».

Протестные акции с призывом к отставке господина Пашиняна проходят в Армении с ноября 2020 года. На главу правительства возлагают ответственность за итог конфликта в Нагорном Карабахе и внутренние проблемы страны.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Николу Пашиняну бросили вызов из прошлого».