Николу Пашиняну бросили вызов из прошлого

Второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что примет участие в досрочных парламентских выборах, которые собираются проводить нынешние власти страны. Если все пойдет по плану, на избирательных участках де-факто пройдет дуэль между командой премьера Никола Пашиняна, который обещал построить «Армению будущего», и «старыми элитами», возвращение которых к власти последние два года преподносилось как самый негативный сценарий. Собеседники “Ъ” в Ереване уверены: противостояние Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна приведет к еще большему, чем сейчас, расколу страны.

Армянскому премьеру Николу Пашиняну и его блоку «Мой шаг», которые начали подготовку к еще не объявленным досрочным парламентским выборам, бросили вызов. Это сделал Роберт Кочарян — бывший президент страны и личный враг Никола Пашиняна, которого он, однако, так и не смог вывести из политической борьбы за последние два года. В интервью местным СМИ господин Кочарян заявил, что проведение выборов «в атмосфере противоречий, неопределенности, отсутствия ответов на чувствительные вопросы опасно». «Но если властям удастся навязать выборы раньше, а у них, по всей видимости, есть для этого необходимые голоса в парламенте, то и в этом случае думаю, что правильнее участвовать,— продолжил он.— В противном случае мы дадим возможность этим людям утвердить свою власть. У нас есть весь необходимый инструментарий для политической борьбы, есть также команда».

Господин Кочарян дал понять, что в победе своей команды не сомневается.

При этом он не сказал, с какой именно партией пойдет на выборы — Республиканской партией Армении (РПА), которая чаще всего ассоциируется со «старыми элитами», или с какой-то другой. Ранее РПА сделала заявление, что не намерена участвовать в обсуждении организации досрочного голосования. Как пояснил “Ъ” источник в партии, это можно расценивать как отказ от участия в грядущих выборах в целом.

Напомним, что спровоцировать досрочные парламентские выборы власти Армении намерены через самороспуск парламента. Сейчас такая возможность не предусмотрена Конституцией страны, но власти намерены внести соответствующую поправку. Правда, если еще несколько месяцев назад власть могла бы осуществить это без труда, то сейчас успех не гарантирован — из фракции «Моего шага» вышли пять депутатов, и конституционного большинства больше нет.

Тем не менее армянский политолог Александр Искандарян в беседе с “Ъ” заявил, что вероятность проведения досрочных выборов достаточно велика — и Роберт Кочарян вряд ли сможет этому помешать.

«Для смещения господина Пашиняна с кресла премьера необходимы массовые митинги, куда придут десятки тысяч людей, чего сейчас в Армении не наблюдается. У оппозиции не получилось этого сделать даже сразу после поражения в войне в Карабахе в ноябре прошлого года. Сейчас таких ресурсов тем более нет. Ресурсов, особенно человеческих, не хватает»,— пояснил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тем не менее отставки премьер-министра Пашиняна в Армении требуют многие, в том числе Армянская апостольская церковь. Посещая сегодня военное кладбище «Ераблур», католикос всех армян Гарегин II заявил, что его позиция на этот счет не изменилась.

Антирейтинг «старых элит» во главе с Робертом Кочаряном тоже высок. «За Робертом Кочаряном есть шлейф негативных эмоций, и он сохраняется по разным причинам. Власти это отыгрывают и будут отыгрывать на досрочных выборах, когда они состоятся. Власть и сейчас строит лояльность к себе не на том, что она хороша, а на том, что если не она, то вернутся представители старой когорты и всем будет плохо»,— отмечает Александр Искандарян.

Еще одна важная черта в образе Роберта Кочаряна — дружба с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению экспертов, это положительно скажется на его имидже в предвыборной борьбе, так как именно Россия играет ключевую роль в безопасности Армении. «Вместе с этим команда господина Кочаряна попытается раскручивать его образ эффективного менеджера, в котором нуждается страна»,— говорит господин Искандарян.

Каковы реальные шансы команды господина Кочаряна на досрочных выборах, эксперты прогнозировать не спешат, но уверены, что его участие лишь усугубит поляризацию страны. «С одной стороны — финансовые и медийные ресурсы, которые стоят за экс-президентом Робертом Кочаряном и его командой, а с другой стороны — административный ресурс властей. В руководстве страны понимают, что авторитет Пашиняна и власти в целом сильно пошатнулся после поражения в войне, и надеяться лишь на популярность премьера, очевидно, не могут»,— заявил “Ъ” армянский политолог Армен Багдасарян. А Александр Искандарян предупредил, что выборы могут стать «площадкой для популистских заявлений и острых обвинений в адрес друг друга».

Аршалуйс Мгдесян, Ереван