В Ереване проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна

Несколько тысяч человек вышли на митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Акция проходит 20 февраля на площади Свободы в Ереване, сообщает «Интерфакс». Она организована «Движением спасения родины», которое объединяет около 20 политических сил, добивающихся ухода главы правительства. Демонстранты перекрыли движение по двум центральным проспектам Баграмяна и Маштоца, а также на ряде улиц в Ереване.

Среди участников митинга — оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви. Во время акции оппозиция объявила, что акции продлятся до тех пор, пока премьер республики не уйдет в отставку. «С этого момента начинаем массовые акции протеста нон-стоп. Сейчас разделяемся на четыре направления по центру города и продолжаем акции неповиновения. Город должен быть парализован. Пока в нашей стране есть Никол Пашинян, стабильности и спокойствия не будет»,— сказал координатор «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян.

В Армении регулярно проходят протестные акции с призывом к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. На него возлагают ответственность за исход конфликта в Нагорном Карабахе и другие проблемы.

О политической ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Николу Пашиняну бросили вызов из прошлого».