Гендерные подарки уходят в прошлое

Пена для бритья, пульты к игровым консолям, гаджеты для спорта и подарки-впечатления — такие подарки оказались востребованными к 23 февраля, отмечают ритейлеры. А по данным компании Deloitte, большинство опрошенных женщин намерены вручить мужчинам в День защитника Отечества парфюмерию, алкоголь, деньги и бытовую технику. Тему продолжит Глеб Силко.

В списке самых банальных подарков начальнику на 23 февраля всегда находится место бутылке алкоголя, ручке с гравировкой и самому классическому варианту — галстуку. Несколько галстуков, получал от своих сотрудников и председатель «НДВ-Групп» Александр Хрусталев. По его словам, ни один из них он так и не распаковал.

«Как обычно все связано либо со спиртным, либо это фляжки, кружки. Лет пять-шесть назад мне дарили парочку галстуков, они так и лежат в упаковке. Я не нашел им применения ни для себя, ни возможности передарить. Это один из самых неудачных подарков, который только можно придумать, если только этот подарок не от любимой женщины, которая точно знает, куда этот галстук пойдет и почему я его надену. Туалетную воду порой дарят, но надо понимать, что я пользуюсь определенной водой, — это такая тоже типичная история», — сказал Александр Хрусталев.

В этом году многие традиционные подарки не исчезли, но производители и дизайнеры попытались их переосмыслить. Как рассказали “Ъ FM” в WildBerries, спросом перед праздником пользовались ароматизированные или бамбуковые носки с запасом на месяц стоимостью около 6,5 тыс. руб.

Есть и совсем необычные варианты, например, шоколад в форме воблы или гаечных ключей.

Продажи таких кондитерских подарков выросли почти на 200% по сравнению с январем.

Производители металлических инструментов к празднику тоже предложили покупателям отвертки в необычном формате, говорит руководитель пресс-службы онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Сергей Денисенко: «Шуроповерты, дрели, перфораторы — на эти товары рост произошел где-то на 66%. Также еще есть такие необычные товары, как браслет из нержавеющей стали, в который входит набор отверток и крючков, есть даже открывашка для бутылок и банок, стоит около 11 тыс. руб. Некоторые производители придумали нестандартное решение — они инструмент заворачивают в необычную форму, например, отвертка в форме револьвера продается».

Еще один вариант подарка — одежда и аксессуары от премиальных брендов. Например, на Lamoda покупательницы активно интересовались ремнями Calvin Klein и Hugo Boss.

А вот потребители люксового сегмента от стандартных мужских наборов устали и чаще выбирают подарки-впечатления, отмечает директор по маркетингу и развитию консьерж-клуба Quintessentially Кирилл Рябков: «В этом году это направление наиболее востребовано, потому что в 2020 году люди очень долго не могли никуда выехать. Например, в Эрмитаже открывается выставка Cartier, здесь можно добавить частную экскурсию, а также добавить перелет, переезд на “Сапсане”. Очень модно дарить какие-то культовые вещи, коллаборации, например, в прошлом году все гонялись за кроссовками Dior и Nike».

Есть и те, кто рассматривает необычные, порой даже экстремальные варианты в качестве подарка. Например, полет на параплане или прыжок с парашютом. Цена такого впечатления может начинаться от нескольких тысяч и доходить до ста, если идет речь о полетах на реактивных самолетах, делится основатель компании «Эмпрана» Игорь Калинин: «Топ-3 — это прыжки с парашютами и полеты, последние могут быть относительно недорогие. Если говорить конкретно о прыжках с парашютом — прыжок в тандеме с инструктором стоит в районе 10 тыс. руб. Недавно в -21 градус аэродром был полон желающих. Второе направление — яхтинг и дайвинг, с мая-месяца уже можно будет воспользоваться. И spa-программа — третье направление. Средний чек в этом году выше, чем в прошлом».

Еще неделю назад на Avito отмечали, что треть опрошенных мужчин хотели бы получить ноутбук, смартфон или игровую приставку. Но высокий спрос наблюдался на более бюджетные гаджеты. Интересовались, к примеру, фитнес-браслетами и смарт-часами.

Кстати, этот вариант остается востребованным и к 8 марта, подчеркивает представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева: «С каждым годом подарки становятся более гендерно-нейтральными, меньше разницы между покупками к женскому и мужскому дню. В основном покупают гаджеты, смартфоны, фитнес-трекеры. В полтора раза вырос спрос на наушники и, например, электрогрили.

В феврале мы видим рост спроса на товары для здоровья, например, на электрические или “умные” зубные щетки — порядка 30% к прошлому году, есть спрос на кофемашины».

В магазинах электроники перед Днем защитника Отечества резко взлетел спрос и на два других товара. Как сообщили в «Ситилинк», на 40% увеличились продажи паурбэнков и машинок для стрижки.

Ольга Сергиенко