Компании меняют подарочные концепции

Премий к 23 февраля и 8 марта ожидать не стоит, зато будут подарки. Согласно результатам опроса Superjob, только 14% работодателей продумали денежные поощрения в преддверии праздников. В основном это компании в сфере IT и телекоммуникаций. Представители рынка корпоративных подарков отмечают, что клиенты все чаще выбирают небольшие простые вещи, но придумывают для них необычную концепцию. Что именно получат сотрудники компаний на 23 февраля и 8 марта? Об этом — Владислав Викторов.

Почти две трети работников надеются получить подарки на 23 февраля от руководства — такими результатами делятся в CRM-сервисе «Мегаплан», опросив 1500 сотрудников малого и среднего бизнеса. По данным Superjob, из-за пандемии почти 10% работодателей отказались от презентов сотрудникам в честь праздников. А вот в «Битрикс24», где большинство работников продолжают трудиться удаленно, подарки доставят курьеры. А торжественные поздравления пройдут в онлайн-формате, делится сооснователь компании Сергей Рыжиков:

«На 23 февраля решили подарить сотрудникам мини-колонку, “Алису”. Курьеры в этот день доставят все и поздравят всех. Многие на “удаленке”, небольшая часть людей находится в офисе. Для последних будет, конечно, небольшой праздник сделан — традиционные тортики, угощения. Для того чтобы создать вообще праздничную атмосферу, пришлось увеличить бюджет, позаботиться о подарках, которые создадут настроение и станут какой-то частью нового опыта. В нашей компании девушки подготовили видеоролики про своих коллег и поздравления. Эта тема одна из самых обсуждаемых».

Гаджеты — один из популярных подарков для сотрудников к 23 февраля. Есть также запросы на вещи для пикника, к примеру, шашлычные шампуры и стаканы для виски, подчеркивает владелец и гендиректор рекламно-сувенирных компаний vertcomm и merchcomm Антон Верт. По его наблюдениям, как ни странно, не теряют популярности носки. Главное, чтобы они были яркими, с минималистичным логотипом фирмы или необычным дизайном. «Если раньше все, что связано с 23 февраля и 8 марта, считалось долгое время только внутренней историей, то есть сотрудники сами скидывались, то в этом году компании сами выделяют на это бюджеты.

Если мы говорим о мужчинах, то в топ подарков для них входят камни для виски, брендированные инструменты, колонки, спортивные бутылки, таблетницы. Носки также сохраняют популярность.

Что касается женских подарков, то мы говорим о бомбочках для ванны, ароматизированных свечах, ароматизаторы для дома, пледы, коврики для йоги, фитнес-резинки и фитнес-бутылки. Четыре популярные цветовые гаммы: красная, синяя, черная, белая. Если говорить о подарках, которые дарят и тем, и тем, то это практичные вещи, в основном одежда — толстовки, футболки, зонты, дождевики и сумки-шопперы»,— рассказал Верт.

Небольшие компании в этом году вовсе сократили свои заказы. А крупные фирмы выбирают наборы из простых вещей, но с интересной концепцией, говорит гендиректор «АМК Перспектива» Юлия Сидоренко. Например, наносят на поверхность предметов изображения полотен знаменитых художников. «В этом году заказывают наборы кожаных изделий для мужчин, для женщин, делят по цветам. Что касается брендирования, то делают блинтовое тиснение на изделиях, а также брендируют упаковку. Средний чек подарка сокращается за счет интересных концепций, например, придумывания какого-то супергероя в виде сотрудника компании. Много заказов, связанных с искусством, допустим, с картинами Ван Гога, Климта»,— заключила Сидоренко.

Заметили уменьшение расходов на подарки к гендерным праздникам в «Конфаэль». Хотя продажи у группы компаний в феврале на 20% выше, чем в прошлом году. Отчасти это связано с тем, что не всех сотрудников и клиентов удавалось поздравить лично из-за изоляции и дистанционной работы. А теперь решили наверстать упущенное, отмечает председатель совета директоров компании Ирина Эльдарханова: «Каждый год готовим абсолютно новые коллекции, 200-300 изделий. Для мужчин может быть в день по 400-600 заказов. Подарки делятся на сувениры, дорогие бизнес-подарки. Их вручают руководителям, важным партнерам. Третья категория — подарки для сотрудников, стоят они примерно 2 тыс. руб. Например, набор различных сладостей, орехов, шоколадный сувенир в виде пряжки, маленького пистолетика, что-нибудь такое юмористическое. Есть коллекции, которые посвящены защите природы, к примеру, Живая планета. Также есть тренд на очень яркие изделия, весенние, красивые, фантазийные».

Как отмечают опрошенные “Ъ FM” игроки рынка, тренд на подарки унисекс на 23 февраля и 8 марта, который существовал последние несколько лет, постепенно уходит в прошлое. А вот обмениваются сюрпризами мужчины и женщины одновременно — для этого выбирают в офисе один удобный для всех день.

Ольга Сергиенко