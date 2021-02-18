Денег на гендер не бросая

Почти четверть россиян сократят траты на подарки к 23 Февраля и 8 Марта, показывают данные опроса Deloitte. На это повлияет в том числе массовый переход на удаленный формат работы, признают участники розничного рынка: в этом году коллеги смогут ограничиться и устным поздравлением. Ожидания сограждан, что они хотели бы получить на праздники, также не совпадают с тем, что они будут дарить друг другу.

Около 22% россиян сократят свои траты на подарки к 23 Февраля и 8 Марта, говорится в исследовании Deloitte. Средний бюджет составит 1–2 тыс. руб. и 2–4 тыс. руб. соответственно.

Около 70% опрошенных Deloitte респондентов в этом году планируют свой бюджет заранее, почти треть готовы приобретать вещи российского производства при условии их надлежащего качества.

Аналитики приходят к выводу, что покупать отечественные товары будут респонденты с более высоким уровнем дохода, а потребители с низкими доходами в первую очередь обращают внимание на стоимость подарка.

Deloitte изучает потребительские расходы в период рождественских и новогодних праздников с 1998 года, анализ расходов на подарки в преддверии праздников 23 Февраля и 8 Марта в этом году проводится впервые. Он основан на онлайн-опросе более 1 тыс. респондентов из восьми федеральных округов России.

В Wildberries ожидают некоторого снижения трат из-за продолжающегося в стране дистанционного режима работы для сотрудников многих компаний. В этом году коллеги смогут ограничиться устными поздравлениями, уверены там. В это же время на подарках родным и близким потребители вряд ли станут экономить, уточняет представитель маркетплейса.

Из опроса Deloitte следует, что больше всего российские мужчины мечтают о деньгах (41%), бытовой технике и электронике (29%), телефоне или планшете (25%) или товарах для дома (22%) в качестве подарка на 23 Февраля. Однако в этот день они, скорее всего, получат косметику и парфюмерию (32%), алкоголь (28%), деньги (24%) или «умные» аксессуары (22%).

На первом месте в списке желаний у женщин к 8 Марта, как показывает опрос, находятся косметика и парфюмерия (50%), на втором — деньги (48%), на третьем — цветы (47%) и на четвертом — ювелирные изделия (39%). В реальности же они получат на праздник цветы (61%), косметику и парфюмерию (51%), конфеты (48%) или товары для дома (30%), ожидают аналитики.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» констатирует, что с каждым годом выбор подарков становится все более гендерно-нейтральным.

В этом году в преддверии праздников высокую динамику спроса в их сетях демонстрируют смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, наушники, а также товары для здоровья и кухни. На Wildberries, впрочем, самыми популярными подарками к 23 Февраля по-прежнему остаются носки, трусы и пена для бритья — продажи этих товаров за последние две недели выросли на 112%, 55% и 226% к началу года соответственно. В сети «Улыбка радуги» также прогнозируют высокие продажи в привычных для этих праздников категориях. В случае с близкими родственниками, наблюдают в Wildberries, на 23 Февраля россияне покупают друг другу игровые консоли, планшеты, смартфоны. К 8 Марта маркетплейс ожидает роста продаж духов, косметики, сладких наборов и ювелирных изделий.

В этом году потребители стали более рационально подходить к выбору подарков и больше интересуются недорогими товарами, отмечают в «Улыбке радуги». К 8 Марта кроме парфюмерии, косметики и кухонной утвари россияне будут дарить галантерейные товары, текстиль и бытовую технику для красоты, уточняют там.

Пандемия ожидаемо привела к росту продаж через интернет, следует из опроса: 15% респондентов собираются увеличить количество подарков, купленных онлайн. Женщины чаще мужчин заказывают подарки с онлайн-доставкой, уверены в Deloitte. Респонденты старше 60 лет и молодые люди — от 18 до 29 лет — также предпочитают дарить подарки, сделанные своими руками.

Никита Щуренков