Артемий Панарин удалился с площадки

Возможно, лучший на данный момент российский хоккеист Артемий Панарин не сыграет в ближайших матчах чемпионата НХЛ. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» сам отказался от участия в них на фоне обвинений в свой адрес от тренера Андрея Назарова, утверждающего, что в 2011 году игрок, известный своим интересом к событиям на родине и оппозиционными взглядами, избил в Риге местную девушку. В клубе Панарина назвали историю «сфабрикованной» и, по сути, приравняли ее к преследованию по политическим причинам. Кажется, склоняется к поддержке игрока и НХЛ, которая в последнее время крайне нетолерантна к тем, кто наносит ей репутационный ущерб.

В число самых резонансных новостей стартового отрезка сезона в НХЛ вошла новость о том, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин «взял отпуск» на неопределенный срок. Сколько матчей он попустит, пока неизвестно. В среду «Рейнджерс» встречается с «Фильдельфия Флайерс», а в пятницу — с «Бостон Брюинс».

Для нью-йоркского клуба, находящегося на шестом месте в дивизионе и остро нуждающегося в очках для борьбы за play-off, потеря Артемия Панарина — очень неприятное событие. Российский нападающий входит в число ярчайших звезд НХЛ. По итогам прошлого сезона Панарин, третий в бомбардирской гонке регулярного первенства с 95 баллами, вошел в тройку номинантов на звание самого ценного хоккеиста лиги. В сезоне текущем он вновь чрезвычайно продуктивен: на счету Артемия Панарина 5 голов и 13 результативных передач в 14 встречах.

При этом в середине февраля «Рейнджерс» уже дважды проводил матчи без залечивавшего небольшую травму россиянина, и обе — c «Бостоном» и «Нью-Джерси Девилс» — проиграл.

На сей раз, однако, причиной отсутствия Артемия Панарина будут не проблемы со здоровьем. Об «отпуске» игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил вскоре после публикации в «Комсомольской правде» интервью Андрея Назарова, несколько лет работавшего тренером в различных клубах КХЛ. Назаров рассказал об инциденте, якобы случившемся в 2011 году. В то время он тренировал подмосковный «Витязь», за который выступал молодой Артемий Панарин. Андрей Назаров утверждает, что после проигрыша в Риге местному «Динамо» Панарин в ресторане избил 18-летнюю гражданку Латвии, отправив ее на пол «мощными ударами». По словам Назарова, хоккеисту грозило уголовное преследование, но дело удалось спустить на тормозах благодаря вмешательству «авторитетных жителей Риги» и взятке в размере €40 тыс. Позже Андрей Назаров подтвердил «РИА Новости», что не намерен отказываться от своих слов, отметив, что есть «несколько десятков свидетелей» ЧП, «среди которых действующие хоккеисты КХЛ, действующие менеджеры КХЛ».

Любопытен контекст высказываний Андрея Назарова по поводу Артемия Панарина. Публикация с интервью тренера, как указывается в «Комсомольской правде», вышла как ответ на желание Панарина «блистать не только на льду или в рекламных роликах, но и в заокеанских СМИ и популярных соцсетях», и «не столько благодаря достижениям в хоккее», сколько благодаря «политическим комментариям» по поводу «происходящего в России».

Артемий Панарин, действительно, известен своим пристальным вниманием к событиям на родине, имеющим отношение к политике. Причем, в отличие от подавляющего большинства других элитных отечественных спортсменов, он не скрывает оппозиционных взглядов и часто критикует действия властей. А одной из самых свежих записей в его Instagram является опубликованная 21 января фотография Алексея Навального с семьей с хештегом #свободунавальному.

ESPN со ссылкой на заместителя главы НХЛ Билла Дейли сообщил, что лига «планирует изучить обвинения».

На самом деле в последнее время НХЛ очень серьезно относится к проступкам, которые наносят ей репутационный ущерб, даже если они не влекут уголовное преследование.

Из-за подобных проступков, связанных с расистскими и оскорбительными высказываниями, домашним насилием, в конце прошлого десятилетия лишились работы в НХЛ, например, хоккеисты Брендан Лайпсик и Вячеслав Войнов, тренер Билл Питерс.

Однако, кажется, именно Артемию Панарину санкции не грозят. В заявлении для New York Post НХЛ, не дожидаясь начала расследования, уже подчеркнула, что «полностью поддерживает» как самого хоккеиста, так и его клуб и будет «продолжать мониторить ситуацию». Еще более однозначным выглядит заявление «Нью-Йорк Рейнджерс». В нем говорится, что Артемий Панарин «решительно отвергает все обвинения», сама история Андрея Назарова названа «сфабрикованной», а ее возникновение напрямую связывается с «недавними политическими событиями». Клуб тоже собирается проводить расследование, пока «потрясенный» случившимся Панарин находится вне команды, по «идентификации источника ни на чем не основанных обвинений».

На стороне Артемия Панарина выступили и представители «Рейнджерс». Главный тренер команды Дэвид Куинн сказал, что клуб «поможет Артемию пережить трудное время». А часто выходящий в одном звене с россиянином нападающий Райан Строум охарактеризовал его как «невероятного человека со всех точек зрения», которого, когда «отпуск» завершится, «встретят с распростертыми объятиями».

Алексей Доспехов