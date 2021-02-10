Платиновый изгой

Скандал, меняющий лицо музыкальной индустрии, разразился на днях в США, и в его эпицентре оказался молодой кантри-исполнитель Морган Уоллен. О его взлете и падении, история которого говорит о сегодняшнем положении дел в шоу-бизнесе даже больше, чем крушение карьеры Мэрилина Мэнсона, которое тоже происходит прямо на наших глазах, рассказывает Борис Барабанов.

Кантри исполняют белые артисты, но самый горячий скандал в этой части музыкального спектра — продолжение сюжета под названием Black Lives Matter. Первый альбом 27-летнего Моргана Уоллена «If I Know Me» (2018) занял первое место в кантри- и инди-чартах журнала Billboard. Песня «Whiskey Glasses» была признана американским авторским обществом BMI лучшей в 2020 году. Но главный успех ждал Уоллена в 2021-м. Пластинка под названием «Dangerous: The Double Album» (то есть буквально двойной альбом, что само по себе редкость) вышла 8 января и в первую же неделю возглавила список Billboard 200. За три недели альбом достиг платинового статуса и до сих пор держится на вершине чартов Billboard и Rolling Stone. Девять песен кантри-музыканта находятся в горячей сотне синглов Billboard. Поп-артистам такое и не снилось.

В воскресенье, 31 января, Уоллен возвращался домой после вечеринки. На пороге своего дома в Нэшвилле он прощался с друзьями и дважды выкрикнул в их адрес слово «ниггер». 2 февраля в таблоиде TMZ появился видеоролик, зафиксировавший эти события. Его, предположительно, снял кто-то из соседей. Уоллен поспешил публично покаяться: «Нет никаких оправданий для использования этой лексики». Но было поздно.

Утром 3 февраля песни Уоллена из своего эфира убрали более 1,4 тыс. радиостанций. За радиовещателями последовала кабельная сеть CMT, которую называют «кантри-версией MTV». В это же утро из своих кантри-плейлистов песни Уоллена изъяли Apple Music и Spotify. Ассоциация кантри-музыки, которая в ноябре 2020 году наградила Уоллена как «лучшего нового артиста», заявила о том, что удаляет контент певца со всех своих платформ. Уоллена не будет и в номинациях на ACM Awards, вручаемых Академией кантри-музыки.

Уже во второй половине дня о приостановке сотрудничества с Уолленом сообщили рекорд-лейблы Big Loud и Republic Records. Фактически это означает остановку поддержки Уоллена звукозаписывающим гигантом Universal. На следующий день отношения с Уолленом прекратило крупнейшее концертное агентство WME. Под вопросом оказались выступления певца в Европе и США в 2021 и 2022 годах.

Но «приостановка сотрудничества» — это еще не разрыв. Компании, вкладывавшие в артиста время и деньги, не готовы одномоментно порвать с «курицей», которая продолжает нести «золотые яйца». В считаные дни количество трансляций песен Уоллена на радио сократилось на 79%, но цифровые продажи «Dangerous» выросли примерно на 1220% — за счет рассерженных решением радиостанций фанов, а также остального мира, который узнал, что в кантри наконец-то происходит что-то интересное. Продажи «If I Know Me» выросли в 12 раз. Но, возможно, это временный эффект. Лейблы и цифровые платформы, продолжающие зарабатывать на артисте-изгое, следят за тем, как складывается общий эмоциональный фон вокруг их фаворита. А также за ситуацией с Мэрилином Мэнсоном, которая многим экспертам представляется более серьезной.

За день до скандала с Уолленом были опубликованы обвинения в адрес Мэнсона со стороны Эван Рейчел Вуд, с которой его связывали романтические отношения с 2007 по 2010 год. Актриса заявила, что все эти годы рок-музыкант применял по отношению к ней психологическое, физическое и сексуальное насилие. Вслед за ней аналогичные заявления сделали еще четыре женщины. Музыкант назвал их «ужасным искажением реальности».

Лейбл Loma Vista, выпускавший записи музыканта, включая крайне успешный альбом «We Are Chaos» (2020), объявил о прекращении сотрудничества с ним. Создатели сериала «Американские боги» решили вырезать его роль из третьего сезона, а команда «Калейдоскопа ужасов» прекратила съемки эпизода с Мэнсоном. Агентство CAA заявило, что больше не будет представлять его интересы. Все эти решения были приняты до каких-либо судебных разбирательств, просто на основе устных заявлений предполагаемых жертв. Но самое грустное, что травлю музыканта поддержали его бывшие друзья и коллеги: Трент Резнор (Nine Inch Nails), Уэс Борланд (Limp Bizkit) и другие. Шокирующими подробностями встреч с Мэнсоном поделились и продолжают делиться дамы: от рок-фанаток до певиц Элли Роуселл и Фиби Бриджерс. Наконец, менеджер музыканта Тони Сьюлла заявил о прекращении их сотрудничества, которое длилось 25 лет.

И все же у Мэнсона слишком много фанатов по всему миру и слишком много хитов в багаже, чтобы он просто сгинул с радаров. То ли дело Уоллен. Как отмечает в своей реплике в Facebook английский музыкант и журналист Джейк Пашкин, слова Уоллена были адресованы знакомым людям и не имели целью их оскорбить, в них даже слышна забота, что-то похожее по смыслу на «береги себя, братан, мать твою». Он молод, он никого не унижал, не насиловал и не пытал. За неприемлемое, но все же непубличное поведение он уже извинился, но сейчас к нему применяют то, что называется «культурой отмены». Один день — и человека словно и не было. Но все произошедшее сводится в итоге не к тому, что расизм — это плохо, а лишь к тому, что нужно следить за своим языком и не попадать в объектив соседской камеры.