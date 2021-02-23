Киргизия зарегистрировала «Спутник V»

Минздрав Киргизии официально зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба министерства. Дата начала вакцинации не уточняется. С начала пандемии в Киргизии COVID-19 выявили у 85 тыс. человек, умерли 1,5 тыс.

«Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V")»,— сказал представитель пресс-службы (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, регистрация препарата позволит провести вакцинацию населения «в ближайшее время». Конкретные даты он не назвал.

Вакцину «Спутник V» разработал научный центр имени Гамалеи, в августе 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал ее. Применение препарата одобрено более чем в 30 странах. Вакцина также эффективна в отношении британского штамма коронавируса.

Подробнее об отношении к российской вакцине в мире — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».