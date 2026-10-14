Мэрию Новосибирска обязали снять запрет на использование электросамокатов ночью

В обосновании требования указывалось, что такой запрет не предусмотрен законодательством. В документе отмечается, что в 2025 году в Новосибирской области зафиксировано 99 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в которых погибли два человека, еще 102 получили травмы. При этом в ночное время произошло только 20 аварий, «в связи с чем оспариваемый пункт, устанавливающий запрет на передвижение СИМ, не обеспечивает безопасность дорожного движения в ночное время».