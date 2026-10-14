Мэрию Новосибирска обязали снять запрет на использование электросамокатов ночью
14.10.2026, 12:27
Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры, которая оспорила запрет мэрии на использование электросамокатов в ночное время. Ограничения действовали на время с 22:00 до 07:00, следует из определения суда.
В обосновании требования указывалось, что такой запрет не предусмотрен законодательством. В документе отмечается, что в 2025 году в Новосибирской области зафиксировано 99 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в которых погибли два человека, еще 102 получили травмы. При этом в ночное время произошло только 20 аварий, «в связи с чем оспариваемый пункт, устанавливающий запрет на передвижение СИМ, не обеспечивает безопасность дорожного движения в ночное время».
Запрет на использование электросамокатов ночью власти Новосибирска ввели в апреле этого года. Тогда же городские власти постановили, что парковка СИМ должна осуществляться на платной основе. Поступления в бюджет города на данный момент достигли 8,3 млн руб., к ноябрю ожидается, что эта сумма составит порядка 11 млн руб. Средства муниципалитет планирует направить на развитие инфраструктуры для самокатов и велосипедов. По данным мэра Максима Кудрявцева, количество прокатных самокатов в Новосибирске в этом сезоне снизилось с 13 тыс. до 9 тыс.