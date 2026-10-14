Рядом со зданием Европарламента в Брюсселе застрелили мужчину
Рядом со зданием Европарламента в Брюсселе вечером 12 октября произошло убийство, пишет The Brussels Times со ссылкой на городскую прокуратуру. По данным ведомства, в мужчину несколько раз выстрелили в подъезде жилого дома. Он скончался в больнице.
Очевидцы сообщили о трех или четырех возможных нападавших, скрывшихся после стрельбы. На месте преступления обнаружили семь гильз. Сейчас полиция дежурит у входа на подземную парковку здания.
Сотрудники европейских институтов встревожены из-за возросшей преступности в Брюсселе, отмечает Politico. Городской прокурор Жюльен Муани указал на угрозу со стороны организованной преступности, однако, по его мнению, этот инцидент не связан с ЕС.
По информации издания, это уже не первый подобный случай в Северном квартале Брюсселя. В прошлом году в одно из зданий попала пуля, а в 2023-м помощник европарламентария получил огнестрельное ранение на авеню де ла Туазон д’Ор.