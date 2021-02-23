Набиуллина посоветовала начинающим инвесторам не вкладывать последние деньги

Глава Банка России Эльвира Набиуллина порекомендовала начинающим инвесторам не вкладывать последние деньги в акции. Она также призвала не брать кредит для инвестирования и оценивать риски.

«Нельзя последние деньги нести на рынок. У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги»,— сказала госпожа Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ЦБ также порекомендовала инвесторам оценивать риски, когда им предлагают продукты с большой доходностью. Она уточнила, что предыдущая доходность не обязательно станет будущей доходностью.

По итогам 2020 года Москва впервые с 2014 года вошла в топ самых привлекательных для инвесторов городов мира fDi Intelligence от Financial Times. Москва заняла 22-е место и обошла Сан-Франциско, Вильнюс и Монреаль. В числе лидеров Сингапур, Лондон, Дубай, Амстердам и Дублин.