Москва заняла 22-е место в рейтинге самых привлекательных для инвесторов городов мира

Москва впервые с 2014 года вошла в топ самых привлекательных для инвесторов городов мира fDi Intelligence от Financial Times. Российская столица заняла в нем 22-е место и обошла Сан-Франциско, Вильнюс и Монреаль.

Топ-5 рейтинга:

Сингапур. Лондон. Дубай. Амстердам. Дублин.

Войти в топ-25 рейтинга Москве позволили меры по создания инфраструктуры для инвесторов и механизмы их поддержки, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы. За 9 месяцев 2020 года в экономику города привлекли на 11,5% больше инвестиций, чем за тот же период 2019 года.

«За 9 месяцев 2020 объем инвестиций в основной капитал составил 1,9 трлн руб., а это на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Также на данный момент на долю столицы приходится 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России»,— заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов (цитата по «Интерфаксу»).

В глобальный рейтинг городов будущего fDi Intelligence входят города, которые признаны наиболее перспективными для притока инвестиций, экономического развития и расширения бизнес-среды. В 2014 году Москва занимала в нем 25 место.