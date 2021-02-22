Французские СМИ сообщили о переходе игрока сборной Камеруна в ФК «Краснодар»

Защитник французского «Монпелье» Амбруаз Ойонго в ближайшее время прибудет в распоряжение футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщают издание Sport.fr и France Bleu.

По данным СМИ, Ойонго будет выступать за краснодарскую команду на правах аренды в течение шести месяцев. При этом, из контракта исключили возможность выкупа игрока после завершения аренды.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что «Краснодар» договорился об аренде 29-летнего защитника французского «Монпелье» и сборной Камеруна Амбруаза Ойонго стало известно 19 февраля. он должен стать заменой защитнику краснодарской команды Кристиану Рамиресу, получившему тяжелую травму колена на сборах в Испании и выбывшему примерно на 4-6 месяцев.

Ойонго выступает за «Монпелье» с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел за «Монпелье» 13 матчей забив один гол и отдав одну результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 млн долларов.

Алексей Белянин